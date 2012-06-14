Євродепутат каже, що газові угоди Тимошенко - дуже гарні
14:57, 14 червня 2012Харьків
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В них - «найкращі на той час умови»
Харків. 14 червня. УНІАН. Газові угоди України з Росією, за які була засуджена Юлія Тимошенко, до підписання пройшли експертизу Європейського співтовариства.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові повідомила депутат Європейського парламенту Ребекка Хармс.
За її словами, до підписання газових угод були проведені необхідні консультації.
Р.Хармс також наголосила, що ці угоди є стандартними.
На її думку, у підписаних газових угодах були передбачені найкращі на той час умови.
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