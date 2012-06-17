У Харкові міліція допомогла фанові з Нідерландів знайти загублений паспорт

Харків. 17 червня. УНІАН. У Харкові міліція допомогла уболівальнику з Нідерландів знайти загублений паспорт.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Харківській області, до чергової частини Дзержинського райвідділу міліції Харкова 16 червня звернувся 34-річний громадянин Королівства Нідерланди із заявою про те, що він втратив свій паспорт.

Правоохоронці за допомогою перекладача-міліціонера розпитали іноземця про його розклад дня, у яких місцях він був, з ким зустрічався та де востаннє бачив документ.

Уже через декілька годин міліціонери повернули вболівальнику загублений паспорт. Як з’ясувалося, іноземець забув його в таксі.