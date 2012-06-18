У річці Оскіл виявлено автомобіль з тілом його власника всередині

Харків. 18 червня. УНІАН. На дні річки Оскіл у Куп’янському районі Харківської області виявлено автомобіль Renault Symbol з тілом його власника всередині.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного територіального управління МНС України в Харківській області, повідомлення про це 17 червня надійшло від начальника комунальної рятувально-водолазної служби м. Куп’янськ.

Автомобіль був виявлений на 4-метровій глибині біля пляжу на річці. Всередині авто знаходився труп його власника, чоловіка 1977 року народження. За даним фактом проводиться дізнання.