У річці Оскіл виявлено автомобіль з тілом його власника всередині
10:14, 18 червня 2012Харьків
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Глибині річки поблизу пляжу - 4 метри
Харків. 18 червня. УНІАН. На дні річки Оскіл у Куп’янському районі Харківської області виявлено автомобіль Renault Symbol з тілом його власника всередині.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного територіального управління МНС України в Харківській області, повідомлення про це 17 червня надійшло від начальника комунальної рятувально-водолазної служби м. Куп’янськ.
Автомобіль був виявлений на 4-метровій глибині біля пляжу на річці. Всередині авто знаходився труп його власника, чоловіка 1977 року народження. За даним фактом проводиться дізнання.
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