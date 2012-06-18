ДТП на трасі Харків - Ялта: двоє загиблих

Харків. 18 червня. УНІАН. У Харківській області в ДТП загинуло двоє людей, ще троє отримали травми.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обасного управління ДАІ, 16 червня о 13-й годині на 27-му кілометрі автошляху Харків-Сімферопіль-Алушта-Ялта водій автомобіля «Opoel ascona» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Daewwo nexita».

Внаслідок ДТП водій автомобіля «Daewwo» та пасажир автомобіля «Opel» загинули, водій та двоє пасажирів автомобіля «Opel» отримали тілесні ушкодження, з якими були доправлені до лікарні. За фактом ДТП триває слідство.