Фред спробував передбачити результати сьогоднішніх матчів

Харків. 18 червня. УНІАН. Тхір Фред зробив передбачення щодо результатів матчів Іспанія - Хорватія та Італія - Ірландія, які пройдуть сьогодні, 18 червня, у Гданську та Познані.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, процедура «прогноу» пухнастого звірка-віщуна відбулася в офіційній фан-зоні Євро-2012 на майдані Свободи у Харкові.



Перед Фредом поставили дві миски з їжею та прапорцями країн, які беруть участь у сьогоднішніх матчах. Спочатку тхір обирав між командами Іспанії та Хорватії і зупинився на іспанській збірній. Потім Фред обирав між командами Італії та Ірландії, і його вибір припав на збірну Італії.