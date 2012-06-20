В Харківській області відкрито майже всі дитячі оздоровчі табори

Харків. 20 червня. УНІАН. На сьогоднішній день в Харківській області відкрито 99,3% закладів оздоровлення та відпочинку для дітей

Про це сьогодні в ефірі програми «Ранковий ексклюзив» на обласному радіо сказала заступник начальника Головного управління у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації Лариса Козлова.

«Цього року ми запланували відкрити 852 заклади оздоровлення та відпочинку. А саме, 794 табори з денним перебуванням, де вже практично закінчується відпочинок для 83 тис. дітей. На сьогоднішній день відкрито 32 стаціонарних закладів оздоровлення, де вже відпочивають близько 5 тисяч діток. Також у нас є вже наметові містечка і працюють 19 таборів праці та відпочинку, де відпочиває понад одна тисяча діток. Тобто на сьогоднішній день у нас відкрито від плану 99,3% закладів. 100% таборів запрацює вже з липня місяця», - передає слова Л.Козлова сайт ОДА.