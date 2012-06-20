Англійці дивуються, чому арбітри не зарахували гол України

Харків. 15 червня. УНІАН. Незарахований гол українця Марко Девича в матчі зі збірною Англії, який відбувся 19 червня на «Донбас Арені», викликав цілу масу бурхливих емоцій навіть серед британських футбольних експертів.

Так, відразу кілька провідних футбольних експертів Англії висловили нерозуміння того, чому арбітр матчу Віктор Кашшаї з Угорщини не зарахував гол у ворота гостей з Туманного Альбіону, повідомляє Інформаційний центр «Україна-2012».

Екс-гравець збірної Англії Кріс Веддлі в онлайн трансляції матчу для ВВС написав, що Україна дійсно забила гол. «І де та комп’ютерна технологія, яка показує, чи м’яч перетнув лінію воріт чи ні? Джон Террі доклав значних зусиль, щоб вибити м’яч з воріт, але гол таки був. Я не можу повірити в це. Вони мають лайнсмена і ще одного суддю на лінії воріт. Він стояв зовсім близько і не помітив голу. Неймовірно!», - написав Веддлі по ходу трансляції.

«Знову додаткові помічники арбітра не виправдовують очікувань, які на них покладаються», - додає футбольний журналіст Філ Макналті, який спостерігав за матчем у Донецьку.

Колишній футболіст та тренер збірної Англії Грехам Тейлор також підтримав думку своїх колег: «Там точно був гол. Асистент арбітра повинен був помітити це. Це дуже велика удача для Англії, напевно вона нам буде дуже потрібна й надалі», - написав онлайн Тейлор.