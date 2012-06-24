Іспанія проходить у півфіналі Євро-2012

00:03, 24 червня 2012
Харьків
0 0

У Донецьку рахунок з Францією 2:0

Харків. 24 червня. УНІАН. Збірна Іспанія перемогла у чвертьфіналі у Донецьку команду Франції з рахунком 2:0 і стала третім півфіналістом Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, на 19-й хвилині матчу нападник іспанської збірної Хабі Алонсо відкрив рахунок, забивши гол у ворота французів.

Протягом решти часу французи не спромоглися реалізувати гольові моменти, а на 91-й хвилині матчу Хабі Алонсо забив пенальті, і гра була завершена з рахунком 2:0.

Як повідомляв УНІАН, першою до півфінальної стадії Євро-2012 пробилася збірна Португалії, яка 21 червня у Варшаві перемогла з рахунком 1:0 команду Чехії.

Таким чином 27 червня збірна Іспанії зіграє у Донецьку півфінальний матч із збірною Португалії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter