Суд призначив для Тимошенко судово-медичну експертизу

Харків. 25 червня. УНІАН. Суддя Київського районного суду Харкова оголосив перерву у розгляді кримінальної справи проти Тимошенко щодо діяльності ЄЕСУ до 10 липня.

Крім того, К.Садовський задовольнив клопотання прокурорів про призначення Ю.Тимошенко комісійної судово-медичної експертизи, яка має встановити стан здоров`я екс-прем’єра, можливість її участі у судових засіданнях, можливість сприймати усну та письмову інформацію і наявність протипоказань для присутності на судових засіданнях.

Суд зобов`язав Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи провести відповідну експертизу стану здоров`я Ю.Тимошенко.

К.Садовський у своєму рішенні зазначив, що експертиза повинна бути проведена з Ю.Тимошенко. У разі неможливості експертиза буде проведена на підставі її медичних документів.

К.Садовський зазначив, що питання про призупинення чи продовження провадження у справі буде прийняте після отримання результатів експертизи.

Як повідомляв УНІАН, Київський райсуд Харкова викликав Ю.Тимошенко на сьогоднішнє засідання у справі ЄЕСУ. Водночас екс-прем’єр написала заяву про відмову від участі у судовому процесі, посилаючись на висновок німецького професора Карла Макса Айнхойпля.

«У висновках німецькі медики радять відмовитися від транспортування Ю.Тимошенко з метою не зашкодити успішному процесу лікування», - поінформували в ДПтСУ.