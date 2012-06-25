Журналістів запрошують до Олексіївської колонії

Харків. 23 червня. УНІАН. Завтра, 26 червня, о 14.00 в Олексіївській виправній колонії №25 (м. Харків, вул. Цезаря Кюї, 44) відбудеться нарада, на яку запрошуються представники ЗМІ.

На нараді обговорюватиметься питання: «Залучення потенціалу підприємств та установ області в цільових, галузевих і регіональних програмах соціально-економічного розвитку міста Харкова та Харківської області, у виготовленні продукції для потреб підприємств різних форм власності та створення додаткових робочих місць для засуджених».

Представникам ЗМІ, які бажають висвітлювати цю подію, прохання акредитуватися сьогодні, до 17.00. Дзвонити за телефоном: 700-03-31.

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