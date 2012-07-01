Італія виграє Євро - завершальний прогноз тхора Фреда

Харків. 1 липня. УНІАН. Тхір Фред у фан-зоні на майдані Свободи у Харкові зробив прогноз щодо результату фінального матчу Євро-2012 Іспанія - Італія, який відбудеться сьогодні, 1 липня, у Києві.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, Фред передбачив перемогу збірної Італії.

Перед Фредом востаннє поставили дві миски з їжею і прапорцями країн, які беруть участь у фіналі. Тхір обрав збірну Італії.

Як повідомляв УНІАН, до цього тхір Фред з Харківського зоопарку вгадав результати 57% матчів Євро-2012 (17 результатів із 30 ігор), зокрема, «віщун» повністю передбачив всіх учасників чвертьфіналів континентальної першості 2012 року.