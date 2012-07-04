У Харкові «Свобода» вимагає ветувати мовний закон

Харків. 4 липня. УНІАН. У Харкові активісти ВО «Свобода» пікетують Будинок Рад із вимогою ветувати мовний закон.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 40 осіб, що зібралися на вулиці Сумській перед входом до Будинку Рад, тримають державні прапори, символіку ВО «Свобода» і скандують «Наша мова – наша свобода», «Слава Україні – Героям Слава!».

За словами голови харківської міської організації ВО «Свобода» Олександр Гави, учасники акції вимагають від Харківської обласної ради та Харківської облдержадміністрації ухвалити рішення і направити Президенту України Віктору Януковичу вимогу ветувати ухвалений вчора мовний закон.

О.Гава зазначив, що на акцію протесту до Києва відбули близько 50 активістів харківської облорганізації ВО «Свобода» на чолі із головою облорганізації Ігорем Швайкою.