Біля ЦКЛ велика кількість міліції

Харків. 9 липня. УНІАН. У матеріалах кримінальної справи екс-прем’єпр-міністра України Юлії Тимошенко поки немає документів щодо проведення судмедекспертизи стану її здоров’я.

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН сказав захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

Він зазначив, що не володіє інформацією, чи судмедекспертиза взагалі була проведена.

«Станом на сьогодні на 9.00 у матеріалах справи нічого немає», - сказав С.Власенко.

У той же час захисник зазначив, що сьогодні поблизу Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові чергує велика кількість правоохоронців.

«Сьогодні поблизу лікарні збільшена кількість працівників міліції, стоять два пости ДАІ, які блокують всі автомобілі незрозуміло на якій підставі. Це може говорити про те, що вони до чогось готуються», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, Суддя Київського районного суду Харкова Костянтин Садовський оголосив перерву у розгляді кримінальної справи проти екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» до 10 липня 2012 року.

К.Садовський задовольнив клопотання прокурорів про призначення Ю.Тимошенко комісійної судово-медичної експертизи, яка має встановити стан здоров`я екс-прем’єра, можливість її участі у судових засіданнях, можливість сприймати усну та письмову інформацію і наявність протипоказань для присутності на судових засіданнях.

Суд зобов`язав Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи провести відповідну експертизу стану здоров`я Ю.Тимошенко.

К.Садовський у своєму рішенні зазначив, що експертиза повинна бути проведена з Ю.Тимошенко. У разі неможливості експертиза буде проведена на підставі її медичних документів. Суддя зазначив, що питання про призупинення чи продовження провадження у справі буде прийняте після отримання результатів експертизи.