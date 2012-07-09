До Тимошенко знову приїхав німецький лікар
11:22, 09 липня 2012Харьків
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Хармс уже лікував засуджену
Харків. 9 липня. УНІАН. Лікування Тимошенко продовжить лікар-невропатолог берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс.
Про це повідомив кореспондентові УНІАН головний лікар Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові Михайло Афанасьєв.
«Хармс приїхав. Один приїхав», - сказав М.Афанасьєв.
Як повідомляв УНІАН, 9 травня ув’язнену Ю.Тимошенко госпіталізували з Качанівської виправної колонії Харкова до лікарні «Укрзалізниці». Першим лікуючим лікарем Ю.Тимошенко був лікар-невропатолог берлінської клініки «Шаріте» Л.Хармс. 21 травня його замінила також лікар клініки «Шаріте» Анетт Райсгауер. Вона займалася лікуванням Ю.Тимошенко до 27 травня.
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