Харків. 9 липня. УНІАН. 1732 населених пункти Харківської області потребують зміни меж.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував заступник губернатора Юрій Сапронов.

Він зазначив, що після ухвалення Верховною радою 21 червня Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів, що стосуються проведення робіт із землеустрою, пов`язаних з встановленням і зміною меж адміністративно територіальних одиниць», всі землі в Україні будуть розмежовуватися без додаткових витрат державного та місцевих бюджетів.

Зміни спрямовані на вдосконалення правового регулювання відносин, пов`язаних з встановленням і зміною меж адміністративно територіальних одиниць. Документом встановлюється, зокрема, що проекти землеустрою щодо зміни меж населених пунктів розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів. Підставою для розробки таких проектів є рішення сільської, селищної, міської або районної ради. Для врегулювання спірних питань, пов`язаних з відмовою органу виконавчої влади або місцевого самоврядування в узгодженні проектів землеустрою щодо встановлення меж, створюються погоджувальні комісії.

«Цей документ дасть можливість прискорити завершення встановлення меж населених пунктів, що сприятиме коректному обліку земель, формуванню Державного земельного кадастру. З 1758 населених пунктів Харківської області в 1992-1993 роках встановлено межі в 1756, але за минулий час існуючі кордони зазнали значних змін і не завжди вже відповідають дійсності. На сьогодні зміни потребують 1732 населених пункти, а встановлення - два», - сказав Ю.Сапронов.