Харківські лікарі здивовані тим, що не можуть отримати інформації про здоров’я Тимошенко

Харків. 9 липня. УНІАН. Представники Харківського медичного товариства, які сьогодні виступили із заявою про стурбованість відсутністю позитивної динаміки у лікуванні екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, здивовані тим, що не можуть отримати інформації про стан здоров’я пацієнтки.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні харківські медики повідомили, що передали лікареві берлінської клініки «Шаріте» Лутцу Хармсу свою заяву, але не отримали чіткої відповіді на поставлені запитання.

Після спілкування з німецьким невропатологом головний лікар Обласної клінічної лікарні Богдан Федак висловив свою точку зору на ситуацію. Він зазначив, що українські медики стурбовані здоров’ям Ю.Тимошенко, зокрема тим, що за два місяці лікування не спостерігається його поліпшення. Він наголосив, що харківські фахівці хотіли б зустрітися з Л.Хармсом та обговорити методи лікування Ю.Тимошенко, зокрема з’ясувати, які препарати вона отримує, чому немає ефекту.

Харківські лікарі висловили здивування тим станом речей, що пацієнтка сама вирішує, як має проходити лікування, хто може мати доступ до інформації про стан здоров’я, а хто ні. Медики наголосили, що така інформація потрібна для можливого надання всебічної фахової допомоги хворій, а не для розголошення.

Коментуючи заяву Л.Хармса про готовність зустрітися з харківськими медиками лише після консультації з Ю.Тимошенко, Б.Федак зазначив, що йому здається дивним те, що консиліум лікарів може залежати від волі пацієнта. Він зауважив, що у медичній практиці консиліуми проводяться для більш об’єктивного визначення стану хворого та з метою запропонувати оптимальний курс лікування. Пацієнт може погодитися чи ні із висновком фахівців, але він не може впливати на те, чи доцільно проводити консиліум.

Б Федак зазначив, що консиліум, який планується на завтра, пройде без журналістів.

Як повідомляв УНІАН, Б.Федак запропонував Л.Хармсу провести діалог завтра в актовому залі ЦКЛ «Укрзалізниця», де проходить курс реабілітації Ю.Тимошенко. Орієнтовно зустріч призначено на 14 годину при умові згоди Ю.Тимошенко.

Сьогодні члени Харківського медичного товариства виступили із заявою, у якій виловили занепокоєння відсутністю позитивної динаміки у лікуванні екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яке проходить у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові під керівництвом лікарів берлінської клініки «Шаріте».