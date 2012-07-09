На Харківщині намолочено 391 тис. тонн зерна

Середня врожайність - 25,4 ц/га

Харків. 9 липня. УНІАН. На Харківщині триває збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на 9 липня в області намолочено 391 тис. тонн зерна, повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Загальна площа посіву цих культур становить 603,49 тис. га. Станом на 9 липня збиральні роботи розпочаті у 26 районах області. Врожай зібрано на 26% посівних площ. Намолочено 391 тис. тонн зерна. Середня врожайність становить 25,4 ц/га.

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