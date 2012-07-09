На Харківщині намолочено 391 тис. тонн зерна
18:02, 09 липня 2012Харьків
0 0
Середня врожайність - 25,4 ц/га
Харків. 9 липня. УНІАН. На Харківщині триває збирання ранніх зернових та зернобобових культур.
Станом на 9 липня в області намолочено 391 тис. тонн зерна, повідомляє прес-служба облдержадміністрації.
Загальна площа посіву цих культур становить 603,49 тис. га. Станом на 9 липня збиральні роботи розпочаті у 26 районах області. Врожай зібрано на 26% посівних площ. Намолочено 391 тис. тонн зерна. Середня врожайність становить 25,4 ц/га.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter