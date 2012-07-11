Німецький лікар відзначає покращення стану Тимошенко

Харків. 11 липня. УНІАН. Стан здоров’я екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка проходить курс лікування у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, покращився.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам у міжнародному аеропорті «Харків» перед відльотом із України лікуючий лікар Ю.Тимошенко Лутц Хармс.

Він зазначив, що за умови збереження сприятливих умов можна очікувати подальше покращення стану здоров’я екс-прем’єра.

«Можна вже стверджувати, що покращення настало, і ми сподіваємося, якщо умови будуть більш-менш прийнятними, то подальше покращення не змусить на себе чекати», - сказав Л.Хармс.

Німецький спеціаліст відзначив належні технічні умови, створені у харківській лікарні, та фаховість персоналу лікарні, однак зауважив на відсутності бодай малої можливості залишитися з Ю.Тимошенко віч-на-віч.

«Там дуже хороше оснащення. Є прекрасні колеги, з якими ми працюємо. Але лікарю іноді потрібно залишитися з пацієнтом віч-на-віч і поговорити, що необхідно в контексті цього захворювання, і це неможливе», - сказав Л.Хармс.

Німецький лікар також зауважив на тому, що перекладач змогла отримати допуск на роботу тільки через півтора дні після його прибуття до Харкова.

«Я тут перебуваю вже третій день, це третій день мого перебування, але тільки через півтора дні моя перекладачка отримала допуск працювати, тому іноді ми просто втрачаємо час дарма», - наголосив Л.Хармс.