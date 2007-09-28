Сьогодні останній день агітації

На дострокових виборах до Верховної Ради України у п`ятницю останній день двомісячної агітаційної кампанії.

На 450 мандатів Верховної Ради претендують представники 20 партій і блоків.

За оцінками експертів, під час нинішньої виборчої кампанії кожна з політичних сил вклала в політичну рекламу від 3 до 7 мільйонів доларів, а за кількістю телеповідомлень, першість ділять Партія регіонів і БЮТ, за часом - “трохи попереду БЮТ”, на третьому місці - НУ-НС. 87% всіх рекламних повідомлень створено за допомогою політичних персон. Як зазначають експерти, на цих парламентських виборах дві третини всієї реклами - це антиреклама опонентів.

У суботу і неділю згідно з законодавством політична передвиборна агітація до Верховної Ради заборонена.