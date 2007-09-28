У Харкові – нова антиреклама проти БЮТу

Харків. 28 вересня. УНІАН. Сьогодні у Харкові здійснено масовий викид антиреклами на Блок Юлії ТИМОШЕНКО та керівника обласного виборчого штабу БЮТ, народного депутата V скликання Олександра ФЕЛЬДМАНА.

Як передає кореспондент УНІАН, кольорову газета під назвою «Слово правды», з підзаголовком «Про Фельдмана: намісника Тимошенко у Харкові та господаря «Барабашове», харків’яни знайшли сьогодні вранці у своїх поштових скриньках.

Газета видана російською мовою і не має жодних вихідних даних.

На портретах великого формату, розміщених на шпальтах газети, О.ФЕЛЬДМАН, зокрема, зображений з жіночою косою.

Як повідомляв УНІАН, останніми тижнями у Харкові масово розповсюджувалася антреклама – в основному на БЮТ «Нашу Україну – Народну самооборону», що дало оглядачам привід назвати Харків «столицею «чорного піару». Зокрема, заступник губернатора Сергій СТОРОЖЕНКО, проти якого також були антрирекламні листівки, повідомляв, що у зв’язку з незаконним публікаціями звертається до силових структур з вимогою розібратися в цьому, і заявляв, що знає, де знаходяться «склади «чорного піару».

За оцінками експертів, під час нинішньої виборчої кампанії кожна з політичних сил вклала у політичну рекламу від 3 до 7 мільйонів доларів. Як зазначають експерти, на цих парламентських виборах дві третини всієї реклами - це антиреклама опонентів.

Деякі джерела вказують на те, що політичні партії і блоки в Україні витратили на телерекламу під час виборчої кампанії близько 500 млн. грн.

За законом, 28 вересня – останній день агітації.