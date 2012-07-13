Платіні подякував Добкіну за Євро-2012

Харків. 13 липня. УНІАН. Президент УЄФА Мішель Платіні подякував Михайлу Добкіну за високий рівень проведення в Харкові матчів Євро 2012.

«Як Губернатор Харківської області, Ви зіграли найважливішу роль у забезпеченні високого рівня проведення в Вашому місті матчів Чемпіонату. Саме час - від імені Виконавчого комітету УЄФА та від себе особисто - звернутися до Вас зі словами вдячності за бездоганну організацію роботи з прийому в Вашому місті матчів Євро-2012. Особливо я хотів би подякувати Вам за відмінну роботу всіх міських служб, які забезпечували прийом уболівальників та функціонування громадського транспорту», - йдеться в листі від президента УЄФА Мішеля Платіні.