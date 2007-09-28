Аваков не може та не повинен звітувати перед облрадою за 2007 рік

Перший заступник голови облдержадміністрації Володимир Бабаєв виступив із заявою для ЗМІ, в якій прокоментував включення до порядку денного XIX сесії обласної ради V скликання, яка відбудеться 9 жовтня 2007 року, питань щодо звіту голови облдержадміністрації та висловленню йому недовіри.

Про це повідомляє офіційний сайт облдержадміністрації.

"До обласної державної адміністрації 25 вересня 2007 року надійшло розпорядження голови обласної ради В.Салигіна від 24 вересня 2007 року № 78 "Про скликання XIX сесії обласної ради V скликання", яким передбачено, зокрема, винести на розгляд пленарного засідання ради питання про:

- звіт голови обласної державної адміністрації про виконання програм

соціально-економічного та культурного розвитку Харківської області, обласного

бюджету і здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їй

радою повноважень на 2007 рік;

- недовіру голові Харківської обласної державної адміністрації (як окреме

питання).

Позиція обласної державної адміністрації у намірах обласної ради розглянути зазначені вище питання полягає у наступному.

Голова обласної державної адміністрації не може та не повинен звітувати перед обласною радою про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку Харківської області, обласного бюджету і здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень за 2007 рік з наступних підстав.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини 6 статті 34 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" голови місцевих державної адміністрацій щорічно звітують перед відповідними радами з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень.

Виключно з об`єктивних причин щорічний звіт за 2007 рік не може бути підготовлений обласною державною адміністрацією, оскільки:

- для повноцінного звіту необхідно значно більше часу;

- підготовлений звіт повинен бути розглянутий у всіх постійних комісіях

обласної ради, що також потребує часу;

- офіційні статистичні данні, на яких повинен базуватися звіт за весь 2007 рік, надійдуть не пізніше лютого 2008 року, а данні за 9 місяців 2007 року не раніше 20 жовтня 2007 року.

Вказане вище унеможливлює також розгляд обласною радою питання про недовіру голові обласної державної адміністрації, оскільки висловлення недовіри може бути лише як наслідок визнання роботи обласної державної адміністрації незадовільною за результатами саме щорічного звіту.

Вважаємо, що включення вказаних питань до порядку денного сесії саме у розпал передвиборчої компанії по позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня 2007 року, є нічим Іншим як черговою невдалою піар-акцією керівника обласної ради, який очолює обласну партійну організацію певної політичної сили, черговим намаганням поновити протистояння обласної ради та обласної державної адміністрації, яке вже мало місце у червні - жовтні 2006 року.

Закликаємо керівництво та всіх депутатів обласної ради утриматися від свідомої дестабілізації суспільно-політичної ситуації в області та поглиблення протистояння органу місцевого самоврядування та органу виконавчої влади, діяти виключно в межах Конституції та законів України".