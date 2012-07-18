Посол Нідерландів подякував Добкіну за відмінну організацію Євро-2012

Харків. 18 липня. УНІАН. Від імені всіх голландських уболівальників Посол Королівства Нідерланди в Україні Пітер Ян Волтерс привітав голова Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна з успішним завершенням відбіркових матчів Євро-2012 в Харкові, а також подякував за відмінну організацію їх проведення.

«Від імені всіх голландських уболівальників і від себе особисто дозвольте привітати Вас із успішним закінченням відбіркових матчів Євро-2012 в Харкові і висловити подяку за відмінну готовність до проведення чемпіонату, за гостинність і доброзичливість, які виявили жителі Першої столиці до гостей міста, за плідну співпрацю і чітку взаємодію всіх гілок регіональної влади з голландськими представниками Футбольної Асоціації Королівства Нідерланди, Національної поліції Королівства Нідерланди, Союзом голландських футбольних вболівальників, а також Посольством Королівства Нідерланди в Україні під час підготовки турніру», - йдеться в листі на адресу М.Добкіна.

Сайт ХОДА