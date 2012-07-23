Результати 2-го туру Чемпіонату України з футболу
09:20, 23 липня 2012Харьків
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Наступні ігри 28 липня
Харків. 23 липня. УНІАН. Матчами у неділю завершився 2-й тур Чемпіонату України з футболу.
Металург З - Дніпро 0: 4
Волинь - Ворскла 1: 0
Арсенал - Динамо 0: 1
Металург Д - Зоря 1: 2
Раніше зіграли:
Говерла (Ужгород) - Шахтар (Донецьк) - 1:3;
Карпати (Львів) - Іллічівець (Маріуполь) - 1:5;
Таврія (Сімферополь) - Металіст (Харків) - 0:1;
Кривбас (Кривий Ріг) - Чорноморець (Одеса) 1:0
Наступний тур Прем`єр-ліги стартує в п`ятницю матчем Динамо - Говерла.
На знімку: епізод матчу Таврія - Металіст.
Фото сайту metalist.ua
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