Результати 2-го туру Чемпіонату України з футболу

09:20, 23 липня 2012
Харьків
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Наступні ігри 28 липня

Харків. 23 липня. УНІАН. Матчами у неділю завершився 2-й тур Чемпіонату України з футболу.

Металіст Таврія 1:0 210712

Металург З - Дніпро 0: 4

Волинь - Ворскла 1: 0

Арсенал - Динамо 0: 1

Металург Д - Зоря 1: 2

Раніше зіграли:

Говерла (Ужгород) - Шахтар (Донецьк) - 1:3;

Карпати (Львів) - Іллічівець (Маріуполь) - 1:5;

Таврія (Сімферополь) - Металіст (Харків) - 0:1;

Кривбас (Кривий Ріг) - Чорноморець (Одеса) 1:0

Наступний тур Прем`єр-ліги стартує в п`ятницю матчем Динамо - Говерла.

На знімку: епізод матчу Таврія - Металіст.

Фото сайту metalist.ua

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