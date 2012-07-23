Результати 2-го туру Чемпіонату України з футболу

Наступні ігри 28 липня

Харків. 23 липня. УНІАН. Матчами у неділю завершився 2-й тур Чемпіонату України з футболу. Металург З - Дніпро 0: 4 Волинь - Ворскла 1: 0 Арсенал - Динамо 0: 1 Металург Д - Зоря 1: 2 Раніше зіграли: Говерла (Ужгород) - Шахтар (Донецьк) - 1:3; Карпати (Львів) - Іллічівець (Маріуполь) - 1:5; Таврія (Сімферополь) - Металіст (Харків) - 0:1; Кривбас (Кривий Ріг) - Чорноморець (Одеса) 1:0 Наступний тур Прем`єр-ліги стартує в п`ятницю матчем Динамо - Говерла. На знімку: епізод матчу Таврія - Металіст. Фото сайту metalist.ua

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