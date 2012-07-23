У Харкові біля суду проходять мітинги за і проти Тимошенко

Харків. 23 липня. УНІАН. У Харкові перед приміщення Апеляційного суду Харківської області, де Київський районний суд міста сьогодні слухатиме справу щодо діяльності ЄЕСУ проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, проходять мітинги прихильників і противників екс-прем’єра.

Як передає кореспондент УНІАН, противники Ю.Тимошенко зібралися на площі Руднєва на відстані 10 метрів від будівлі суду.

Люди тримають національні прапори, прапори із написами «Воровка должна сидеть в тюрьме», «Юле зону», а також транспаранти з написами: «Харьков харьковчанам, а не Юлькиным фанам», «Пусть немцы лечат Юлю, а наш врач-брат покажет дулю», «Юля подняла цену на газ, она нажила миллионы на нас».

Багато людей одягнуті у чорні футболки із написами «Вона вор», «Юлі зону».

Противники Ю.Тимошенко на своєму мітингу використовують звукопідсилювальну апаратуру, направлену в бік прихильників екс-прем’єра. У акції противників Ю.Тимошенко бере участь близько 1 тис. осіб.

На відстані близько 70 метрів від будівлі суду проходить мітинг прихильників Ю.Тимошенко. У ньому на цей час беруть участь близько 700 осіб, однак прихильники Ю.Тимошенко продовжують підходити. Люди тримають символіку ВО «Батьківщина», національні прапори і транспаранти з написами: «Юля, ми з тобою.», «Юлі волю». У акції прихильників екс-прем’єра беруть участь активісти з Сумської, Луганської, Дніпропетровської та інших областей. Люди вимагають звільнити Ю.Тимошенко від кримінального переслідування.

Два мітинги розділені щільним кордоном працівників міліції.