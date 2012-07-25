Сьогодні - позачергова сесія облради

Харків. 25 липня. УНІАН. Сьогодні відбудеться пленарне засідання позачергової ХІV сесії Харківської обласної ради VІІ скликання.

Депутати розглянуть питання внесення змін до бюджету області, звільнення та призначення керівників комунальних підприємств, спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, клопотання щодо надання надр у користування, звернення Харківської обласної ради до Президента України та Верховної ради України стосовно ситуації, що склалася навколо прийняття Закону України «Про засади державної мовної політики», а також депутатські запити, повідомляє сайт облради.

Початок роботи сесії - о 10.00

Пряма трансляція пленарного засідання - на телеканалах «ОТБ» та «Фора», а також у мережі Інтернет.