У Харкові опозиція пікетує сесію обласної ради

Харків. 25 липня. УНІАН У Харкові активісти ВО «Свобода» та ВО «Батьківщина» пікетують сесію обласної ради, на якій розглядатиметься звернення до Президента України Віктора Януковича щодо мовного закону.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 200 пікетувальників зібралися на площі Свободи навпроти Будинку рад. Люди тримають національні прапори, символіку «Батьківщини» і ВО «Свобода», транспаранти: «Доля мови – доля народу», «Ганьба Януковичу і Ющенку – підлим брехунам та зрадникам української нації», «Закон про мови – це забаганка Кремля для знищення України», «Мова – серце Батьківщини», «Єдина Україна - мова єдина», «Слово до слова – звучить рідна мова».

Учасники пікету вимагають від депутатів Харківської обласної ради ухвалити звернення до В.Януковича з вимогою заветувати мовний закон.