На Харківщині намолочено 1,66 млн тонн зерна

20:30, 30 липня 2012
Харьків
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Середня врожайність – 27,9 ц/га

Харків. 30 липня. УНІАН. На Харківщині триває збирання ранніх зернових та зернобобових культур.

Як повідомляє прес-служба Харківської держобладміністрації, загальна площа посіву цих культур становить 603,49 тис. га.

Станом на 30 липня врожай зібрано на 99% посівних площ. Намолочено 1 млн. 661 тис. тонн зерна.

Середня врожайність складає 27,9 ц/га.

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