На Харківщині намолочено 1,66 млн тонн зерна
20:30, 30 липня 2012Харьків
0 0
Середня врожайність – 27,9 ц/га
Харків. 30 липня. УНІАН. На Харківщині триває збирання ранніх зернових та зернобобових культур.
Як повідомляє прес-служба Харківської держобладміністрації, загальна площа посіву цих культур становить 603,49 тис. га.
Станом на 30 липня врожай зібрано на 99% посівних площ. Намолочено 1 млн. 661 тис. тонн зерна.
Середня врожайність складає 27,9 ц/га.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter