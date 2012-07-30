На Харківщині намолочено 1,66 млн тонн зерна

Середня врожайність – 27,9 ц/га

Харків. 30 липня. УНІАН. На Харківщині триває збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Як повідомляє прес-служба Харківської держобладміністрації, загальна площа посіву цих культур становить 603,49 тис. га. Станом на 30 липня врожай зібрано на 99% посівних площ. Намолочено 1 млн. 661 тис. тонн зерна. Середня врожайність складає 27,9 ц/га.

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