У Харкові заборонили мовний протест

Харків. 9 серпня. УНІАН. Харківський окружний адміністративний суд заборонив продовжувати безстрокову акцію протесту на площі Свободи проти прийняття мовного закону.

Про це повідомив кореспондентові УНІАН співорганізатор акції протесту Дмитро Пилипець. За його словами, суд сьогодні, 9 серпня, ухвалив відповідне рішення за позовом Харківської міської ради.

Заборона на проведення протесту починається з 10 серпня. Д.Пилипець зазначив, що учасники «мовного майдану» перейдуть на інше місце, найімовірніше до пам’ятника Тарасу Шевченку в саду імені Шевченка.

Як повідомляв УНІАН, акція протесту проти мовного закону розпочалася в Харкові вночі 3 липня після прийняття Верховною радою України Закону «Про засади державної мовної політики». Тоді громадські активісти намагалися встановити на площі Свободи намети. На трьох учасників акції були складені по два адміністративні протоколи на кожного: за проведення несанкціонованої акції протесту та за непокору працівникам правоохоронних органів.

Д.Пилипець, коментуючи підписання 8 серпня Президентом України Закону сказав, що «незважаючи на підписання, ми будемо так само стояти, спілкуватися з людьми, пояснювати небезпеку цього закону. Ми будемо стояти як мінімум до виборів. Далі, можливо, акція розгорнеться у Виборчий майдан».