Суд заборонив акцію протесту проти мовного закону і біля пам’ятника Шевченку
Це небезпечно…
Харків. 11 серпня. УНІАН. Харківський окружний адміністративний суд заборонив проводити акцію протесту проти мовного закону, яка відучора продовжувалася поблизу пам’ятника Тарасу Шевченку.
Як повідомив кореспондентові УНІАН співорганізатор і координатор акції Дмитро Пилипець, відповідне рішення за позовом Харківської міської ради суд ухвалив вчора близько 21.45.
У рішенні, яке має у своєму розпорядженні УНІАН, суд заборонив Харківському обласному осередку всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молода просвіта» в особі Д.Пилипця та іншим учасникам протесту з 11 серпня проводити мітинг із встановленням наметів поблизу пам’ятника Тарасу Шевченку на вулиці Сумській.
Суд узяв до уваги викладені в листі аргументи Харківського міського управління міліції, зокрема те, що «проведення подібних заходів у центрі міста потребує відволікання значної кількості особового складу підрозділів ОВС, що негативно впливає на стан правопорядку в інших районах міста», а також аргументи Департаменту транспорту і зв’язку про можливість ускладнення руху транспорту та Департаменту підприємництва і споживчого ринку Харківської міської ради про необхідність підготовки та проведення запланованих на серпень-жовтень виставки «Свято меду», виставки квітів, міського ярмарку до початку навчального року, Великого Слобожанського ярмарку, міського ярмарку «На Покрова».
«Суд зазначає, що виходячи з дотримання справедливого балансу між забезпеченням прав та інтересів мешканців територіальної громади міста Харкова та прав і свобод відповідача на мирне зібрання, запланований відповідачем масовий захід не узгоджується з інтересами мешканців територіальної громади міста Харкова, які не беруть участі в цьому заході. Враховуючи викладене, при проведенні вказаного закладу існує реальна загроза порушення громадського порядку, порушення прав і свобод інших громадян, які не беруть участь у масовому заході, існує загроза в безпеці та життю як учасників заходу, так і громадян міста, у зв’язку з чим проведення безстрокової наметової акції не є можливим з перелічених вищезазначених підстав», - йдеться в рішенні суду.
У той же час суд зазначив, що відповідач не позбавлений можливості подати заявку на проведення цієї акції в інших місцях Харкова.
Коментуючи це рішення, Д.Пилипець зазначив, що акція протесту буде тривати.
«Люди висловлюють готовність продовжувати. Ми вже подали нове повідомлення про проведення акції. Це місце теж буде в центрі Харкова. Якщо знов нам заборонять, ми перейдемо на інше місце – такий собі пересувний майдан», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Харківський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону акції протесту на площі Свободи. Вчора за рішенням суду учасники протесту покинули площу Свободи, де акція тривала з 3 липня, і перемістилися до пам’ятника Тарасові Шевченку.