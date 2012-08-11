Суд заборонив акцію протесту проти мовного закону і біля пам’ятника Шевченку

Харків. 11 серпня. УНІАН. Харківський окружний адміністративний суд заборонив проводити акцію протесту проти мовного закону, яка відучора продовжувалася поблизу пам’ятника Тарасу Шевченку.

Як повідомив кореспондентові УНІАН співорганізатор і координатор акції Дмитро Пилипець, відповідне рішення за позовом Харківської міської ради суд ухвалив вчора близько 21.45.

У рішенні, яке має у своєму розпорядженні УНІАН, суд заборонив Харківському обласному осередку всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молода просвіта» в особі Д.Пилипця та іншим учасникам протесту з 11 серпня проводити мітинг із встановленням наметів поблизу пам’ятника Тарасу Шевченку на вулиці Сумській.

Суд узяв до уваги викладені в листі аргументи Харківського міського управління міліції, зокрема те, що «проведення подібних заходів у центрі міста потребує відволікання значної кількості особового складу підрозділів ОВС, що негативно впливає на стан правопорядку в інших районах міста», а також аргументи Департаменту транспорту і зв’язку про можливість ускладнення руху транспорту та Департаменту підприємництва і споживчого ринку Харківської міської ради про необхідність підготовки та проведення запланованих на серпень-жовтень виставки «Свято меду», виставки квітів, міського ярмарку до початку навчального року, Великого Слобожанського ярмарку, міського ярмарку «На Покрова».

«Суд зазначає, що виходячи з дотримання справедливого балансу між забезпеченням прав та інтересів мешканців територіальної громади міста Харкова та прав і свобод відповідача на мирне зібрання, запланований відповідачем масовий захід не узгоджується з інтересами мешканців територіальної громади міста Харкова, які не беруть участі в цьому заході. Враховуючи викладене, при проведенні вказаного закладу існує реальна загроза порушення громадського порядку, порушення прав і свобод інших громадян, які не беруть участь у масовому заході, існує загроза в безпеці та життю як учасників заходу, так і громадян міста, у зв’язку з чим проведення безстрокової наметової акції не є можливим з перелічених вищезазначених підстав», - йдеться в рішенні суду.

У той же час суд зазначив, що відповідач не позбавлений можливості подати заявку на проведення цієї акції в інших місцях Харкова.

Коментуючи це рішення, Д.Пилипець зазначив, що акція протесту буде тривати.

«Люди висловлюють готовність продовжувати. Ми вже подали нове повідомлення про проведення акції. Це місце теж буде в центрі Харкова. Якщо знов нам заборонять, ми перейдемо на інше місце – такий собі пересувний майдан», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Харківський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону акції протесту на площі Свободи. Вчора за рішенням суду учасники протесту покинули площу Свободи, де акція тривала з 3 липня, і перемістилися до пам’ятника Тарасові Шевченку.