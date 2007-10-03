СБУ затримала Науменка

Харків. 3 жовтня. УНІАН. У вівторок працівниками служби безпеки України був затриманий колишній генеральний директор Харківського державного авіаційного виробничого підприємства Павло НАУМЕНКО.

Про це повідомили кореспонденту УНАН в адміністрації авіазаводу.

«Учора Павло Олегович був затриманий співробітниками СБУ і мав бути допитаний у кримінальній справі», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, 8 травня ц.р. П.НАУМЕНКО написав заяву про звільнення з посади гендиректора ХДАВП за власним бажанням. З того часу він лікувався, перебував на лікарняному і згідно з наказом Міністерства промислової політики мав бути звільнений одразу після одужання. Контракт П.НАУМЕНКА закінчувався влітку 2007 р.

Співрозмовник не спростував і не підтвердив інформації про те, що на даний момент П.НАУМЕНКО перебуває у слідчому ізоляторі.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2007 р. СБУ порушила кримінальну справу щодо П.НАУМЕНКА за фактами фінансових зловживань.