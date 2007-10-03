Сесія почалася з пікету
10:07, 03 жовтня 2007Харьків
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Учасники акції критикують владу
Харків. 3 жовтня. УНІАН. Кілька тисяч людей зранку провадять пікетування міської ради, де сьогодні о 10.00 розпочала роботу чергова сесія.
Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники зібралися під прапорами БЮТ, «Нашої України», поряд з ними акцію проводять підприємці з ринку «Барабашове».
Учасники акції висловлюють незадоволення діяльністю міської влади і тримають у руках транспаранти відповідними написами як економічного, так і політичного характеру, зокрема: «Руки геть від підприємців!», «Не допустим беспредела городских властей!».
У ці хвилини рух транспорту на площі Конституції перекритий.
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