Губернатором має бути Кривцов

Харків. 3 жовтня. УНІАН. Харківське відділення Партії регіонів хоче бачити на посаді голови Харківської облдержадміністрації представника своєї політичної сили.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві обласної організації ПР, розміщеній на її веб-сайті.

«Виконком Харківського обласного відділення Партії регіонів рекомендував фракції Партії регіонів в обласній раді підтримати кандидатуру Олександра КРИВЦОВА - першого заступника Харківського міського голови, заступника голови Харківської облдержадміністрації в 2001-2005 р. – для призначення на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації», - йдеться в заяві.

«Багато поколінь хліборобів, робітників, учених, педагогів, діячів культури, сфери державної діяльності, промисловості й сільського господарства, військових, медиків, спортсменів, - пишуть автори заяви, - прославляли й прославляють Харківщину, роблячи неоціненний внесок не тільки в історію України, але й усього людства».

Парторганізація вважає, що «Харківщині необхідний справжній керівник, керівник найвищого рівня, господарник, людина, яка віддає харків`янам серце і душу».

Як повідомляв УНІАН, Харківська облрада на наступній сесії планує заслухати звіт голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА і розглянути питання про висловлення йому недовіри.

Минулого року після висловлення недовіри А.АВАКОВУ з боку облради обласне відділення Партії регіонів також рекомендувало О.КРИВЦОВА на посаду губернатора.