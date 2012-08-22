Бережна: ідея створення технополісу «П’ятихатки» отримає законодавчу підтримку

Харків. 22 серпня. УНІАН. Ідея створення у Харкові технополісу найближчим часом буде реалізована на законодавчому рівні.

Про це повідомила народний депутат Ірина Бережна після наради адміністративно-господарського активу Харківської області за участю Президента Віктора Януковича.

«Сьогодні з вуст директора Харківського регіонального центру інвестицій і розвитку Олександра Дудки було озвучено пропозицію Президентові підтримати ідею створення в Харкові технополісу, - сказала І.Бережна.

Вона має намір найближчим часом провести нараду з фахівцями і подати на розгляд парламенту відповідний законопроект. «Технополіс може стати ключовим проектом Харкова з розвитку регіональної інфраструктури та впровадження передових технологій», - наголосила народний депутат.

За словами І.Бережної, у П’ятихатках є всі можливості для побудови нових лабораторій, а також виробничих підприємств, особливо з урахуванням наявної інженерної і соціальної інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, І.Бережна висловила підтримку ідеї розвитку технополісу кілька місяців тому і разом з фахівцями розробляє відповідний законопроект. Нардеп також відмітила, що сьогодні у мікрорайону П’ятихатки є всі передумови, аби почати процес створення технополісу - це і наукові інститути, що знаходяться на території П’ятихаток, і нові технології, які в них розробляються, а також виробництва, що використовують у своїй виробничій діяльності інноваційні технології.

Довідка. Технополіс «П’ятихатки» створюється на базі агломерату, який об`єднує розташований на півночі Харкова мікрорайон П’ятихатки, села Родичі і Черкасськая Лозова Дергачевського району Харківської області.

Основним видом діяльності населення мікрорайону є науково-технічна діяльність - в Пятіхатках знаходиться Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», до складу якого входять: Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій, Інститут фізики високих енергій і ядерної фізики, Інститут плазмової електроніки і нових методів прискорення, Інститут фізики плазми, Інститут теоретичної фізики, Науково-технічний комплекс «Ядерний паливний цикл», Науково-виробничий комплекс «Поновлювані джерела енергії і ресурсосберегающие технології».

Крім того, у П’ятихатках знаходяться Інститут високих технологій і фізико-технічний факультет Харківського національного університету ім. В.Каразіна, а також працюють численні інноваційні компанії та Українсько-російський технопарк «Слобожанщина», створений у вересні 2011 року для комерціалізації наукових розробок.