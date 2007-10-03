Міськрада відхилила протест прокуратури

Харків. 3 жовтня. УНІАН. Харківська міськрада відхилила протест, першого заступника прокурора Харкова, внесений на одне з рішень сесій міськради 5 скликання, яким відмінялося надання ТОВ «Таміра» земельної ділянки по вул. Героїв Праці, кут пр. Тракторобудівників в оренду для будівництва багатоповерхового житлового комплексу з приміщеннями торгового і адміністративного призначення, облаштуванням стоянки автомобілів.

Як повідомляє прес-служба міськради, директор Юридичного департаменту Володимир КОВАЛЕНКО пояснив, що головними напрямами діяльності прокуратури є захист прав і свобод осіб, які потребують державної підтримки і допомоги, а не захист комерційних інтересів юридичної особи, що входить до складу потужної фінансової групи.

За інформацією Юридичного департаменту, протест першого заступника прокурора був внесений без проведення об`єктивної перевірки, без урахування інтересів територіальної громади Харкова і направлений на захист комерційних інтересів юридичної особи.

Враховуючи аргументи Юридичного департаменту, депутати міської ради відхилили протест першого заступника прокурора Харкова, повідомляє прес-служба.