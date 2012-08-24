У Харкові поклали квіти з нагоди Дня незалежності України

Харків. 24 серпня. УНІАН. Сьогодні в Харкові з нагоди Дня незалежності України відбулося урочисте покладання квітів до пам`ятника Тарасові Шевченку та монументу Незалежності України на площі Конституції.

Як повідомляє сайт ОДА, заходах взяли участь перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин Дулуб, заступник губернатора Олег Анпілогов, перший заступник голови обласної ради Олена Олешко, заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, генеральний консул Республіки Польща в м. Харкові Ян Гранат, депутати обласної та міської рад, а також представники духовенства, громадських організацій, військові, керівники вузів Харкова, працівники організацій та установ міста, школярі, ветерани.

«Незалежність України для мене дуже багато значить, тому що я себе почуваю людиною, яка живе у незалежній демократичній державі під назвою Україна. Та подія, що сталася 21 рік тому, внесла, по-перше, дуже серйозну зміну в саму свідомість людей і розуміння того, що вони вільна незалежна держава. Ми порівняно молода країна, але за цей час багато що встигли зробити. Сьогодні я з упевненістю можу сказати, що ми цивілізована європейська держава, і проведення Євро 2012 це підтвердило. Я щасливий, що живу в Україні», - сказав під час урочистостей В.Дулуб.

Фото прес-служби ХОДА