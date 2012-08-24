Завтра на сході тепло, вночі дощі й грози

Харків. 24 серпня. УНІАН. Завтра в Україні збережеться тепла погода, пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 25 серпня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі у більшості областей, вдень місцями у північній частині короткочасний дощ, гроза, в окремих районах центральних областей град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, у південних областях та на узбережжі Криму 19-24°; вдень 29-34°, у південній частині, центральних областях та на Закарпатті місцями 35-38°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Короткочасний дощ (вдень місцями), окремі грози. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 29-34°.

У столиці також пройде короткочасний дощ (вдень місцями), окремі грози. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 31-33°.

24 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-24°, в Дніпрі біля Києва 21°.