Результати 7-го туру Чемпіонату України з футболу

Наступний тур стартує 31 серпня

Харків. 27 серпня. УНІАН. Матчами у неділю завершився 7-й тур української Прем`єр-ліги. Результати всіх матчів: Таврія - Арсенал 1 : 1 Металіст – Кривбас 3 : 1 Шахтар – Карпати 3 : 0 Дніпро – Волинь 2 : 1 Металург З - Металург Д 1 : 2 Динамо – Чорноморець 2 : 0 Іллічівець – Говерла 2 : 0 Зоря – Ворскла 1 : 1 Турнірна таблиця 1. Шахтар – 21 очко 2. Динамо – 18 3. Дніпро – 17 4. Металіст - 14 5. Зоря – 11 6. Арсенал - 11 7. Кривбас - 10 8. Іллічівець - 9 9. Металург Д - 8 10. Таврія - 8 11. Волинь - 8 12. Карпати - 8 13. Ворскла - 7 14. Чорноморець – 7 15. Металург З – 1 16. Говерла - 0 Восьмий тур стартує 31 серпня.

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