Результати 7-го туру Чемпіонату України з футболу

00:21, 27 серпня 2012
Харьків
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Наступний тур стартує 31 серпня

Харків. 27 серпня. УНІАН. Матчами у неділю завершився 7-й тур української Прем`єр-ліги.

Результати всіх матчів:

Таврія - Арсенал 1 : 1

Металіст – Кривбас 3 : 1

Шахтар – Карпати 3 : 0

Дніпро – Волинь 2 : 1

Металург З - Металург Д 1 : 2

Динамо – Чорноморець 2 : 0

Іллічівець – Говерла 2 : 0

Зоря – Ворскла 1 : 1

Турнірна таблиця

1. Шахтар – 21 очко

2. Динамо – 18

3. Дніпро – 17

4. Металіст - 14

5. Зоря – 11

6. Арсенал - 11

7. Кривбас - 10

8. Іллічівець - 9

9. Металург Д - 8

10. Таврія - 8

11. Волинь - 8

12. Карпати - 8

13. Ворскла - 7

14. Чорноморець – 7

15. Металург З – 1

16. Говерла - 0

Восьмий тур стартує 31 серпня.

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