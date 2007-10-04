Сьогодні Металіст приймає Евертон

Харків. 4 жовтня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відбудеться другий матч розіграшу Кубку УЄФА між харківським Металістом та англійським Евертоном.

Гра, що проходитиме на стадіоні «Металіст», розпочнеться о 21.45 і транслюватиметься на каналі УТ-1.

У Металіста не гратимуть Ганчаржик і Бабич, які отримали дискваліфікацію, і це викликає тривогу головного тренера Мирона МАРКЕВИЧА.

«Ви самі розумієте, що завтра дуже важливий для нас матч, ми граємо з гарною командою, і нам би хотілося показати гарний футбол. Це найголовніше. Як воно буде - покаже час. Звичайно, у нас є проблеми із захистом. В Англії було два вилучення, але будемо якось виходити із цієї ситуації. Будемо налаштовувати футболістів на рішучу гру, тому що буде багато боротьби, зіткнень, і хотілося б, щоб ми не поступалися суперникові у цьому компоненті. Потрібно грати у свою гру, не закриватися на своїй половині поля, не грати на результат, а грати у футбол», - сказав М.МАРКЕВИЧ на прес-конференції у середу.

- Ви бачили останній матч «Евертона» з «Міддлсбро»?

- Так, я дивився цю гру по телебаченню. Будемо так говорити – була рівна гра, але «Евертон» був більш щасливий при реалізації гольових моментів. «Міддлсбро» свої моменти не використав, а «Евертон» забив.

- В одному з інтерв`ю Ви сказали, що не можете дістати квитки на матч із «Евертоном» навіть своїм родичам...

- Ні, уже дістав (сміється).

- Ви розраховуєте в четвер на підтримку своїх уболівальників?

- Звичайно, ми сподіваємося на їхню підтримку, але не тільки в четвер, але й у неділю.

- Мирон Богданович, як команда буде боротися із грізною зброєю суперника - грі головою після стандартів?

- «Евертон» не тільки нам забиває зі стандартів, але й іншим командам. Ми це помітили й постараємося, щоб цього не було. Це їхній серйозний козир, особливо Лескотт. Він їхній кращий бомбардир на сьогоднішній день. Він багато забиває саме після стандартів, постараємося його нейтралізувати.

- Можна сказати, що на сьогоднішній день, Ви вже визначилися зі стартовим складом на гру на 100%?

- Ну не на 100%, але на 90% - вже так. Подивимося, завтра команда вийде на поле...

- чи Може позначитися пізніше початок матчу на грі команди?

- Ні, в Англії ми теж пізно грали. Нічого страшного.

- Ви дивилися гру «Динамо» проти «Спортинга», що завершилася поразкою 1:2?

- Так, це була одна з кращих ігор «Динамо» останнім часом. Але це футбол...

- Ви вже визначилися, хто буде заміняти дискваліфікованого Ганчаржика? Махдуфі?

- У нас ще є останнє тренування. Ми подивимося, і на поле вийдуть ті футболісти, які, насамперед у фізичному плані, готові краще. У нас немає такого великого вибору. Махдуфі або Данилов. У Махдуфі більше досвіду в грі у захисті... На 100% я ще не визначився.