Вищий спецсуд визнав законним вирок Тимошенко у газовій справі

Харків. 29 серпня. УНІАН. Вищий спеціалізований суд з цивільних та кримінальних справ визнав законним вирок екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд відмовив захисту екс-прем’єра в задоволенні скарги, в якій вони просили визнати рішення Печерського районного суду та Апеляційного суду Києва незаконними, а справу закрити за відсутності в діях Ю.Тимошенко складу злочину.

Як зазначається в ухвалі суду, колегія суддів Вищого спецсуду дійшла висновку, що суд першої інстанції ґрунтовно виніс вирок, вивчивши докази, що були ретельно перевірені апеляційним судом. Отже, Вищий спецсуд зробив висновок, що судді апеляційного суду та суду першої інстанції виносили рішення обґрунтовано.

Вищий спецсуд у своєму рішенні зазначив, що до його компетенції не відноситься перевірка обставин щодо однобічності та неповноти досудового і судового слідства та невідповідності висновків суду фактичним обставинам справи, про що йдеться у скарзі захисника Ю.Тимошенко.

Вищий спецсуд зазначає, що доводи захисту Ю.Тимошенко про відсутність у її діях складу злочину є безпідставними.

У рішенні суду йдеться, що, перевіривши судові рішення та матеріали справи, колегія суддів дійшла висновку, що рішення суддів першої та апеляційної інстанції є законними та обґрунтованими.

Після цього прихильники Ю.Тимошенко, які знаходяться в залі суду, почали вигукувати «Ганьба!».

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд залишив вирок чинним, після чого було подано касацію.

З кінця грудня 2011 року екс-прем’єр відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.