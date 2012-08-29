Маркевич закликає команду забути про рахунок матчу в Бухаресті

Харків. 29 серпня. УНІАН. Головний тренер харівського Металіста Мирон Маркевич провів прес-конференцію напередодні зустрічі в Лізі Європи з бухарестським Динамо.

«Хоча команда і виграла першу гру на виїзді, але ми серйозно готуємося до у відповідь матчу і просимо футболістів забути про результат тієї гри. Вони повинні вийти і грати з перших хвилин. Це основне завдання. Динамо - непроста команда. Те, що ми їх там обіграли, ще нічого не означає. Завдання одне - забути про рахунок і виходити на полі грати, принаймні так, як вони грали в Румунії. А може і краще», - сказав М.Маркевич.

Чи чекаєте якогось сюрпризу від суперників? Як позначиться погода?

Погода у нас, звичайно, не як в Румунії, де було плюс 40... Я думаю, краще грати в таку погоду для футболістів. А чого я чекаю від суперника? Їм нічого втрачати, і вони гратимуть розслаблено - нам треба бути дуже уважними.

Тайсон в Харкові, ви на нього розраховуєте?

Він готується до завтрашньої гри

Що скажете про перехід Жажа? Інтернет пістрявить чутками...

Поки нічого не можу вам сказати з цього приводу.

Неодноразово і президент, і ви говорили, що мрієте грати в Лізі Чемпіонів. Можливо, у команди немає мотивації для Ліги Європи, адже один і той же кістяк грає вже не в першому такому турнірі. Як ви плануєте мотивувати гравців?

Питання філософське... Постараємося. Я думаю, що у Ліги Європи достатньо високий рівень, тут є багато сильних команд. Не думаю, що футболістів треба якось мотивувати, перша гра це показала.

Фініньо і Вільягра отримали пошкодження... Є ще якісь є проблеми в наший команді?

Всі готуються, і у нас ще є тренування. Не хочеться говорити наперед.

Питання Денису Барвінко:

Чого ти чекаєш від майбутнього матчу?

Ми настроюємося, щоб зіграти добре. Вийдемо і гратимемо на перемогу.

metalist.ua

Фото Андрія КРАВЧЕНКА