Голова сільради незаконно передав у приватні руки 2 гектари лісу - МВС

Харків. 5 вересня. УНІАН. У Харківському районі викрито голову однієї з сільських рад, який незаконно передав у приватну власність два гектари земель Державного лісового фонду.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Сільський голова впродовж 2007-2009 років без рішення сесії сільради передав цю земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства. Внаслідок протиправних дій чиновника державі завдано збитків на суму майже 236 тис грн.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.