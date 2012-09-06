Азаров пообіцяв Харківському тракторному державне замовлення

Харків. 6 вересня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола Азаров пообіцяв держзамовлення на продукцію, яку виробляє ПАТ «Харківський тракторний завод імені Серго Орджонікідзе».

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, свою позицію прем`єр-міністр висловив під час спілкування з працівниками заводу. (ПАТ «Харківський тракторний завод імені Серго Орджонікідзе»).

Зокрема, М.Азаров пообіцяв держзамовлення на виробництво сільськогосподарської та військової техніки, а також техніки для будівництва автодоріг.

«Нам необхідна техніка для нашого сільського господарства, добре, що ви робите дорожню техніку, тому що ми у великому обсязі будуємо дороги, і армію потрібно переоснащувати, тому що у нас старі бронетранспортери. Тобто, замовлення у вашого підприємства будуть, а будуть замовлення - буде і робота, і перспектива», - сказав М.Азаров.

При цьому він підкреслив, що уряд підтримуватиме й інші вітчизняні підприємства машинобудівного комплексу.

Зокрема, глава уряду зазначив, що звернути увагу на продукцію, яку виробляє Харківський тракторний завод, мають Міністерство оборони та Укравтодор.

За словами М.Азарова, в Україні є потреба в сучасній техніці, яку потрібно купувати на вітчизняних заводах, оскільки завдяки цьому створюватимуться нові робочі місця, зростатиме виробництво та підвищуватиметься заробітна плата.

Довідка УНІАН. Харківський тракторний завод ім. Орджонікідзе розпочав роботу в 1931 році. На сьогоднішній день це найбільше і єдине в Україні і країнах СНД підприємство з виробництва уніфікованих гусеничних та колісних сільськогосподарських тракторів загального призначення. За роки роботи ХТЗ випустив близько 3 млн тракторів різних моделей і модифікацій. Підприємство також виготовляє спецтехніку, зокрема військові бронетранспортери.

У 2007 році основним акціонером ХТЗ стала група ГАЗ (Росія), що належить російському бізнесменові Олегу Дерипасці. Державний пакет акцій ВАТ «ХТЗ» на той час становив 27,3%.

У лютому 2011 року ВАТ «ХТЗ» було перейменоване на ПАТ «ХТЗ».