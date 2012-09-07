В причинах развала банка «Базис» политики нет - мнение специалиста

Харьков. 7 сентября. УНИАН. Развал банка «Базис» является следствием некомпетентных управленческих решений менеджмента и акционеров финучреждения, и обвинения его основателя и совладельца Арсена Авакова в политической подоплеке происходящего не выдерживает критики.

Об этом сказал в интервью УНИАН директор Компании по управлению активами «Финэкс-Капитал» Игорь Когут, комментируя неоднократные заявление А.Авакова о том, что во всем происходящем он усматривает стремление политических оппонентов уничтожить банк и соответственно его как руководителя избирательной кампании Объединенной оппозиции в Харьковской области.

«Это циничные заявления, на самом деле произошло воровство, в частности, целенаправленное выведение денег из банка, по-другому это назвать нельзя, и давайте лучше поговорим об этом без всякой политики, а в сугубо экономической и профессиональной плоскости», - сказал И.Когут.

По словам И.Когута, он входил в группу специалистов, разрабатывавших Программу финансового оздоровления банка «Базис», которая пришла к выводу о невозможности это сделать из-за некомпетентного руководства банком «Базис», которое привело к серьезным проблемам для банка и последующему решению Нацбанка Украины о его ликвидации.

«Аваков переводит дискуссию в политическую плоскость, избегая предметной дискуссии со специалистами, - сказал И.Когут, комментируя слова А.Авакова о том, что «даже законченному идиоту, хоть издали наблюдавшему за банковскими балансами, ясно, что у «Базиса» вообще никогда не было таких объемов депозитов» («Главное»).

«Для того чтобы понаблюдать за банковскими балансами расстояние не имеет значения. Это можно делать находясь как в Украине, так и в Италии. Данная информация является совершенно доступной на сайтах Национального банка Украины (www.bank.gov.ua) и Ассоциации украинских банков (www.aub.org.ua), которые получают информацию непосредственно от самих банков, и с которыми может ознакомиться любой пользователь интернета, в том числе и политики, и не обязательно идиоты. Согласно отчетности банка «Базис», размер обязательств банка перед физическими и юридическими лицами с 2009 по 2012 года превышал 1 млрд. грн.», - сообщил И.Когут.

Комментируя, в частности, слова А.Авакова о том, почему мэр Харькова Геннадий Кернес «умалчивает, что «Харьковские тепловые сети» должны «Базису» 600 млн. грн», И.Когут сказал:

«Я несколько скован в данном комментарии в связи с тем, что определенная информация представляет собой банковскую тайну, о неразглашении которой я давал подписку при допуске в банк, как руководитель потенциального инвестора. Поэтому предлагаю не верить на слово (тем более словам политиков в период предвыборной кампании), а обратиться к данным Нацбанка и АУБ.

Во первых, кредиты всех юридических лиц в банке по состоянию на 01.04.12 составляли 550 млн.грн. И если сумма всех кредитов банка равна 550 млн.грн., то как может быть в банке кредит на 600 млн.грн.? - это абсурд.

Во вторых, регулятивный капитал банка на эту же дату составлял 158,46 млн.грн. По нормативам НБУ, которые обязательны для любого банка, кредит одному заемщику может быть выдан в размере, не превышающем 25% от капитала. Сумма, озвученная Аваковым, составляет 378% от капитала. Выдача подобного кредита «Базисом» была невозможна по определению. Не специалисты, а их большинство среди избирателей, этого могут и не знать, но г-н Аваков, как бывший руководитель банка, это знать обязан, и уверен - знает. К сожалению, тем людям, которые в свое время поверили банку «Базис» и персонально его собственнику, а многие несли деньги исключительно под имя Арсена Борисовича, сейчас не до смеха».

По словам И.Когута, «комментировать обвинения действующей власти в уничтожении «успешного, стабильно работающего банка» сложно, так как ни одного факта в интервью не приведено».

«Очень жаль, что Арсен Борисович не дал своих комментариев, почему в «успешном банке» более 63% активов банка оказались проблемные, а убытки составили более 364,5 млн. грн. Стоит отметить, что оставшаяся часть активов тоже вызывает достаточно сомнений в их ликвидности. Почему выводились ликвидные залоги из обеспечения, а взамен принимались ничем не обеспеченные векселя многочисленных фирм-пустышек и несуществующий в природе газ? Почему остались без удовлетворения платежные документы клиентов на сумму более 200 млн. грн. и полностью потерян регулятивный капитал? Как «Турбоатому»(135 млн.грн.) и многим другим государственным и коммунальным предприятиям вернуть свои деньги? Все эти и многие другие «почему?» возникают при анализе финансового состояния банка, описанного в Постановлении НБУ №357 от 23.08.2012 г.», - сказал И.Когут.

Специалист считает, что «вместо профессиональных ответов на эти вопросы, которые бы прояснили, куда исчезли сотни миллионов гривен клиентов банка, прозвучали лишь ничем не подтверждённые обвинения в политических репрессиях».

«О каких репрессиях идёт речь, если в банке до последнего момента обслуживались государственные и коммунальные предприятия, которые впоследствии и пострадали, а также, как обвинённые в уничтожении банка люди могли влиять на управленческие решения менеджеров банка, которые довели банк до банкротства, к тому же подконтрольных и подотчетных акционерам, в интервью А.Авакова не освещается», - сказал И.Когут.

Справка. Банк «Базис» основан в 1991 г. Его крупнейшими бенефициарами на 1 апреля 2012 года являлись Олег Гаевой, Игорь Моркотонов, Игорь Котвицкий. Ранее совладельцем банка «Базис» являлся экс-глава Харьковской облгосадминистрации, руководитель Харьковской областной организации ВО «Батькивщина» Арсен Аваков, конечным бенефициаром котого он остяется по сегодняшний день. Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2012 г. по размеру общих активов (997 млн. грн.) банк «Базис» занимал 106-е место среди 174 украинских банков.

В апреле 2012 г. Нацбанк на 6 месяцев ввел временную администрацию в банке «Базис» (с 23 апреля по 23 октября 2012 г.). НБУ также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Базис» на 3 месяца (с 23 апреля по 23 июля 2012 года).

По состоянию на 1 января 2012 г. активы банка «Базис» составили 1 123,9 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов - 822 млн. грн., собственный капитал - 108 млн. грн.

26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело против А.Авакова по подозрению в причастности к незаконному отчуждению в 2009 году 55 га земли должностными лицами Харьковской обладминистрации и главного управления Государственного комитета по земельным ресурсам в области.

А.Аваков возглавлял Харьковскую обладминистрацию с февраля 2005-го по февраль 2010 г. В настоящее время экс-губернатор находится в Италии, где в судебном порядке решается вопрос о его экстрадиции в Украину.

Фото Андрея КРАВЧЕНКО