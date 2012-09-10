В Ізюмському районі на міні підірвався донеччанин

Харків. 10 вересня. УНІАН. Поблизу села Заводи Ізюмського району Харківської області внаслідок вибуху снаряду часів Великої Вітчизняної війни загинув чоловік.

Про це повідомили УНІАН у Головному територіальному управління МНС України в Харківській області.

Нещасний випадок стався на березі річки Сіверський Дінець 9 вересня близько 18.30. Снаряд здетонував, коли його почав розбирати мешканець Краматорська Донецької області. Чоловік внаслідок отриманих травм загинув.

За фактом події правоохоронці проводять розслідування.