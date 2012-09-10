Тимошенко не уникнути слідчих дій у справі Щербаня - Генпрокурор

Харків. 10 вересня. УНІАН. Генеральний прокурор України Віктор Пшонка переконаний, що екс-главі уряду Юлії Тимошенко не уникнути допиту у справі вбивства Євгена Щербаня.

Про це він заявив в інтерв`ю 5-му каналу, показаному в суботу.

За словами В.Пшонки, сьогодні тільки суд може розібратися, чи винна Ю.Тимошенко в цьому кримінальному злочині, чи ні.

«У плані розслідування цієї кримінальної справи є багато питань до Тимошенко. Є питання, в яких вона повинна пройти слідчі дії – допит, очні ставки. Ми говоримо про те, що до Тимошенко є у слідства питання у кримінальній справі вбивства Щербаня», - сказав генпрокурор.

В той же час В. Пшонка зазначив, що проведення слідчих дій утруднене, оскільки Ю.Тимошенко проходить реабілітацію.

«Вона не хоче йти до суду і не хоче приймати слідчих. Закінчиться її реабілітація і слідчі їй поставлять багато питань. Нікуди вона не піде від слідства», - сказав В.Пшонка.