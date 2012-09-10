Власенко: гарантій щодо зобов’язань ЄЕСУ перед РФ не існує

Харків. 10 вересня. УНІАН. Якщо Господарський суд Києва задовольнить вимоги Міністерства оборони Росії щодо стягнення боргів корпорації «Єдині енергетичні системи України», то це означатиме «чергове продовження використання судової системи для здійснення політичних репресій».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові заявив захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко, коментуючи прийняття до розгляду позову Міноборони Росії до уряду України щодо стягнення боргів ЄЕСУ.

Захисник нагадав, що Україна не давала державних гарантій на борги корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Російської Федерації.

«Ніяких гарантій української держави щодо зобов’язань ЄЕСУ перед Міністерством оборони (РФ – УНІАН) не існує – ані гарних, ані поганих, ані оформлених, ані недооформлених», - сказав С.Власенко.

Захисник наголосив, що якби Україна давала держгарантії на борги ЄЕСУ, то це повинно було би обліковуватися в держбюджетах обох країн. І Росія вже давно б подала позов про стягнення цієї суми.

«Якби ці гарантії існували, то, напевно б, Російська Федерація уже б неодноразово заявила претензії до України, а не чекала б 16 років у тиші і мовчанні», - підкреслив С.Власенко.

На його думку, якщо суд задовольнить вимоги Міноборони Росії, то «це означатиме, що це чергове продовження використання судової системи для здійснення політичних репресій».

Як повідомляв УНІАН, Мiнiстерство оборони Росiйської Федерацiї звернулося до Господарського суду Києва з позовом про стягнення з Кабінету міністрів України понад 3,2 млрд грн. Про це йдеться в ухвалі суду вiд 5 вересня ц. р., оприлюдненому в Єдиному державному реєстрi судових рішень.

Третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача в обставинах справи є закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями «Промислово-фінансова корпорація «Єдині енергетичні системи України» та Державна казначейська служба України.

Як відзначається в судовій ухвалі, Державну казначейську службу України до участі у справі залучать як другого відповідача, а розгляд справи відкладено на 9.00 12 вересня.

Нагадаємо, у червні 2011 року у ЗМІ було оприлюднено лист міністра оборони Росії Анатолія Сердюкова до прем`єр-міністра України Миколи Азарова від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації «Єдині енергетичні системи України» в сумі 405,5 млн дол.

У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка у 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ, кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.

7 вересня 2012 року Об`єднана опозиція «Батьківщина» заявила, що Міністерство фінансів та Міністерство юстиції України ще 2011 року спростували існування боргів ЄЕСУ перед Міноборони Росії.

Прес-служба «Батьківщини» розмістила копії відповідних листів Мін’юсту від 24.06.2011 та Мінфіну від 16.06.2011. За інформацією Міністерства фінансів, в його обліку відсутня інформація щодо наявності будь-якої заборгованості корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони РФ. Крім того, зазначається, що Міністерство фінансів не надавало державних гарантій за зобов`язаннями ЄЕСУ.