Тимошенко відмовилася від відеоконференції

Харків. 11 вересня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко відмовилась брати участь в судовому засіданні щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» режимі відеоконференції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час судового засідання повідомив суддя Київського районного суду Харкова Костянтин Садовський.

За його словами, Ю.Тимошенко подала до суду заяву про відмову від участі у засіданні у зв’язку із проходження стаціонарного лікування у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, а також заяву про відмову в участі в цьому судовому засіданні шляхом проведення відеоконференції.

З огляду це, представники державного обвинувачення, вирішуючи питання про доцільність проведення судового засідання за відсутності Ю.Тимошенко, висловилися за перенесення засідання.

У свою чергу захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко наголосив, що, відповідно до чинного законодавства, суд повинен зупинити провадження у справі щодо ЄЕСУ до повного одужання екс-прем’єра. Думку С.Власенка підтримали інші захисники Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк і Андрій Кожем’якін.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.

14 серпня Київський райсуд Харкова переніс розгляд справи на 11 вересня.

10 вересня Державна пенітенціарна служба заявила, що Ю.Тимошенко, яка перебуває на лікуванні у харківській лікарні, увосьме відмовилася від участі у судовому засіданні щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України».

На знімку: зала суду, де розглядається справа Юлії Тимошенко.

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