Суд переніс розгляд справи Тимошенко

Наступне засідання 15 жовтня

Харків. 11 вересня. УНІАН. Київський районний суд Харкова оголосив перерву у слуханні кримінальної справи екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдине енергетичні системи України» до 15 жовтня. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення, розглянувши доцільність проведення судового засідання за відсутності Ю.Тимошенко, оголосив головуючий суддя Костянтин Садовський. Він визначив неможливим проводити судове засідання за відсутності підсудної. Продовжиться слухання справи щодо ЄЕСУ 15 жовтня о 10.00. Прихильники Ю.Тимошенко, які були присутні на судовому засіданні, зустріли таке рішення головуючого судді вигуками: «Ганьба!».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter