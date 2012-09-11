Янукович запросив губернаторів на нараду

13:14, 11 вересня 2012
Харьків
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Говоритимуть про економіку

Харків. 11 вересня. УНІАН. Сьогодні голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін бере участь у Всеукраїнській нараді з питань підтримки реального сектору економіки.

Нарада проходить у Дніпропетровську під головуванням Президента України Віктора Януковича.

У заході також беруть участь представники Кабінету міністрів України, голови облдержадміністрацій, підприємці та науковці, повідомляє сайт облдержадміністрації.

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