Янукович запросив губернаторів на нараду

Говоритимуть про економіку

Харків. 11 вересня. УНІАН. Сьогодні голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін бере участь у Всеукраїнській нараді з питань підтримки реального сектору економіки. Нарада проходить у Дніпропетровську під головуванням Президента України Віктора Януковича. У заході також беруть участь представники Кабінету міністрів України, голови облдержадміністрацій, підприємці та науковці, повідомляє сайт облдержадміністрації.

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