Янукович запросив губернаторів на нараду
13:14, 11 вересня 2012Харьків
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Говоритимуть про економіку
Харків. 11 вересня. УНІАН. Сьогодні голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін бере участь у Всеукраїнській нараді з питань підтримки реального сектору економіки.
Нарада проходить у Дніпропетровську під головуванням Президента України Віктора Януковича.
У заході також беруть участь представники Кабінету міністрів України, голови облдержадміністрацій, підприємці та науковці, повідомляє сайт облдержадміністрації.
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